Manchester United, l’ex Scholes: “Pochettino sarebbe l’uomo giusto. Con il Tottenham non vincerà mai…”

Mai fidarsi degli amici… Paul Scholes ha vinto tanto insieme a Ole-Gunnar Solskjaer, compresa quell’incredibile Champions League del 1999 contro il Bayern Monaco a Barcellona, in cui proprio il norvegese segnò la rete della vittoria al 93′ dopo il pareggio di Teddy Sheringham al 90′ che fece disperare i tedeschi in vantaggio in apertura grazie a un gol di Mario Basler.

Eppure, secondo Scholes, Solskjaer, appena scelto dalla società per sostituire José Mourinho, non è l’allenatore giusto per risollevare lo United. O meglio, lo è solo come traghettatore. In vista della prossima stagione secondo l’ex centrocampista il nome su cui puntare è quello di Mauricio Pochettino, dato per favorito dai media britannici per la prossima stagione a ‘Old Trafford’.

“Sa valorizzare i giovani ed ha sempre ottimi rapporti con i media e con lo spogliatoio. Mi auguro accetti qualora gli venisse offerta la possibilità di allenare lo United. Credo possa essere l’uomo giusto” ha detto Scholes al Sun, prima di spiegare il perché il manager argentino dovrebbe accettare l’eventuale proposta dei Red Devils.

“In questo momento sta allenando una grande squadra, ma realisticamente non ha molte chances di vincere la Premier con il Tottenham. Se andasse allo United avrebbe più soldi da spendere per costruire una squadra in grado di vincere”.

Certo questo Man Utd non sarebbe pronto per vincere. Scholes detta la lista degli acquisti…: “Sicuramente sarebbero necessari alcuni innesti. Credo che la prima richiesta di Pochettino sarebbe quella di avere due centrali difensivi in grado di giocare il pallone e di far cominciare il gioco da dietro. Poi servirebbe un centrocampista e un attaccante centrale. Con tre-quattro giocatori e l’esperienza fatta al Tottenham da Pochettino la squadra sarebbe pronta per puntare in alto”.