Manchester United, Mourinho bussa a casa del Liverpool

In casa del Liverpool il Manchester United ha subito la quinta sconfitta in campionato, settima stagionale comprendendo la Champions League.

Un calvario che rende lontanissimi i primi quattro posti e a cui José Mourinho, se gliene sarà data la possibilità, ovvero se riuscirà ad evitare l’esonero, proverà a porre rimedio a gennaio attraverso una campagna acquisti aggressiva.

Il futuro di Pogba è a rischio, il francese è stato in panchina anche ad Anfield, ma in entrata i nomi che girano sono importanti. E uno pure curioso. Come riportato dal Manchester Evening News, infatti, il tecnico portoghese sarebbe interessato a Xherdan Shaqiri, ovvero proprio il giocatore del Liverpool che, con una doppietta, ha deciso lo scontro diretto.

L’ex interista fatica a trovare spazio da titolare nel super-attacco di Klopp e potrebbe dare un valido aiuto di qualità alla trequarti del Manchester. Difficile però che l’affare possa decollare considerando che i Reds sono impegnati sul doppio fronte Premier-Champions.