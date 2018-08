Manchester United-Pogba, è rottura totale, ma il francese non partirà

Ammesso che sul mercato ci siano certezze, nel confronto sempre più aspro tra il Manchester United e Paul Pogba l’unica sembra essere quella legata alla permanenza del centrocampista campione del mondo a Old Trafford, aspetto che poi è quello saliente di tutta la vicenda. Il resto, però, a partire dalla convivenza tra Paul e la dirigenza e tra il giocatore e José Mourinho, è tutto da decifrare.

L’ex juventino ha infatti chiesto a più riprese la cessione, scegliendo il Barcellona come destinazione preferita rispetto alla stessa società bianconera, ma il Manchester non vuole sentirci: troppo poco il tempo rimanente prima della fine del mercato per trovare un sostituto all’altezza, quindi Paul dovrà mettersi l’anima in pace. O quasi, visto che l’ultima, disperata mossa del centrocampista è stata quella, come riportato dal Daily Mail, di inviare un messaggio a Ed Woodward, ad del club inglese, per ribadire la propria intenzione. Non pago, attraverso l’agente Mino Raiola, Pogba avrebbe chiesto per restare un ingaggio da 26 milioni, sulla falsariga dell’intesa che sarebbe già stata trovata con il Barcellona, pari a 350.000 sterline a settimana.

Tutto inutile, il muro dello United regge. Se non ci fosse di mezzo Mino Raiola, nel mirino del Manchester per i contatti continui con il Barcellona, si potrebbe pensare che finirà tutto qui, ma occhio alle sorprese…

Paul Pogba è campione del mondo