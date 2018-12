Manchester United, senti Pogba: “Grazie Mourinho”

Il suo rapporto con José Mourinho non è stato certamente dei più semplici ed anzi, alla notizia dell’esonero del tecnico portoghese aveva anche pubblicato una foto su Instagram, in seguito rimossa, che lo ritraeva sorridente, accompagnata dalla scritta “Caption this”, come a dire “le parole mettetele voi”. Ma Paul Pogba, dopo la gara di ieri vinta dal suo Manchester United in casa del Cardiff con un rotondo 5-1, ha voluto spendere parole positive per il suo ex allenatore: “Con Mourinho abbiamo vinto dei trofei e quindi mi sento di ringraziarlo per questo. Non ha funzionato tutto bene, ma qualcosa abbiamo vinto. Ti rende una persona migliore, ma ormai appartiene al passato”.

Parole che suonano come puramente diplomatiche, visto un rapporto tra i due giunto quasi ai limiti della sopportazione, a partire dal ritiro della fascia di vice-capitano per arrivare alla tribuna in occasione della gara contro il Derby County valevole per la Coppa di Lega.