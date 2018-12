Manchester United, Solskjaer manda una frecciatina a Mourinho: “La nostra è tradizione d’attacco”

Un cambio completo di filosofia. È quello che intende portare il nuovo tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, che ha recentemente preso il posto dell’esonerato José Mourinho. Se infatti il tecnico portoghese intendeva dare alla sua squadra un atteggiamento più conservativo, l’allenatore norvegese vuole conferire ai Red Devils un’impronta spiccatamente offensiva. “I giocatori non mi hanno detto niente circa un freno a mano tirato”, ha detto Solskjaer, “ma durante la riunione con la squadra abbiamo affermato che quando subiamo una rete vogliamo farne due, quando ne subiamo due vogliamo farne tre. A Cardiff è andata molto bene: non sarà sempre così, ma sappiamo che con giocatori come Martial, Pogba, Lingard e Rashford possiamo sempre mettere in difficoltà gli avversari. Quindi perché fermarli? Quella del Manchester United è una tradizione fatta di attacco: è questa la nostra storia. Ed è così che vogliamo giocare“.