Manchester United, un big verso il rinnovo

Si intravede una luce in fondo al tunnel della stagione del Manchester United. Se infatti il futuro di Paul Pogba resta incerto e la permanenza di José Mourinho è sempre appesa a un filo, c’è chi a Old Trafford vuole restare.

Si tratta di Anthony Martial, protagonista di un buon scorcio iniziale, ma con il contratto in scadenza nel prossimo giugno. La società è pronta a far valere l’opzione sul rinnovo per un’altra stagione, quindi fino al 30 giugno 2020.

L’ex attaccante del Monaco, tra gli esclusi eccellenti del ct della Francia Didier Deschamps dalle convocazioni per il Mondiale di Russia poi vinto dai Bleus, è stato a lungo seguito da top club europei, come Inter e Juventus, ma dopo due anni di rendimento deludente, i 50 milioni più 30 di bonus versati dallo United al Monaco nel 2015 stanno iniziando a fruttare.

I tifosi del Manchester si aggrappano anche a questo…