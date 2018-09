Mancini, Story “addolorata” sul Bologna

Sarà anche il commissario tecnico della Nazionale, ma Roberto Mancini è prima di tutto un bolognese d’adozione, almeno calcisticamente parlando.

L’ex fantasista di Sampdoria e Lazio è infatti arrivato nel capoluogo emiliano a 13 anni, riuscendo subito ad imporsi in Serie A, per poi trasferirsi a Genova dopo una sola stagione di massima serie con il Bologna.

Il destino peraltro ha messo di fronte a Mancini la possibilità di debuttare in gare ufficiali interne alla guida della Nazionale proprio al “Dall’Ara”, il prossimo 7 settembre contro la Polonia per il debutto in Nations League.

Impossibile allora che il Mancio non si lasci andare a un grido di dolore dopo il pessimo avvio di campionato del Bologna, sconfitto nettamente dall’Inter nell’anticipo della terza giornata e relegato a un punto, con zero gol realizzati, come mai successo prima nella storia dei rossoblù in Serie A.

Mancini ha commentato il tutto attraverso una Instagram Story eloquente, che lo vede con in mano la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio nell’edizione bolognese e un titolo, “Siamo tristi”, che ha bisogno di traduzioni solo per i non nativi del posto, dato che nello slang locale tristi significa… “scarsi”.