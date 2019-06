Maradona, addio ai Dorados per motivi di salute

Diego Armando Maradona saluta i Dorados. Il Pibe de Oro, dopo aver sfiorato per due volte la promozione nella massima serie, è costretto a dire addio ai messicani. La scelta, da quanto trapela, sarebbe infatti dovuta a motivi di salute, con l’argentino che dovrà sottoporsi prossimamente a due interventi chirurgici: uno alla spalla e uno al ginocchio. Per lui, lo scorso gennaio, anche un ricovero in Argentino per un sanguinamento gastrico.

IL SALUTO DEL CLUB – Il club, su Twitter, si è congedato così da Maradona: “Insieme abbiamo stupido il mondo, abbiamo dimostrato che nel calcio contano la passione ed il cuore. Sarai sempre un Dorado. Grazie per tutto, rimettiti, ci rivediamo presto”.