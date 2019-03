Maradona attacca Infantino: “Non ha cambiato nulla. Basta con giocatori naturalizzati…”

Quanda parla non è mai banale. Ecco allora un’altra uscita piuttosto a gamba tesa di Diego Armando Maradona. L’attuale allenatore dei Dorados, squadra messicana che galleggia a metà classifica, questa volta ha messo nel mirino delle sue critiche Gianni Infantino, numero uno della Fifa. Il motivo? Non aver mantenuto le promesse fatte a inizio mandato riguardo alle regole sulla naturalizzazione dei giocatori.

Dopo il pareggio con i Leones Negros, l’ex Pibe de Oro ha puntato il dito anche contro gli argentini naturalizzati, soprattutto quelli che hanno accettato di giocare per il Messico, Paese in cui appunto Maradona lavora oggi: “Sono argentino e non avrei mai giocato per altri Paesi. Se a questi ragazzi viene data la possibilità di giocare e magari vincere un Mondiale, e questo viene ritenuto appagante, è sbagliato. Io dico che tra rappresentare un pezzo di tela (una bandiera ndr) e giocare per il cuore c’è davvero una distanza abissale”.

E poi l’attacco ad Infantino. ritenuto colpevole della situazione: “Mi aveva detto che le cose sarebbero cambiate e invece è rimasto tutto uguale. Ogni volta che qualcuno nomina la Fifa, sembra che vada per forza contro di lui. Infantino non sa mettere a posto le cose, dovrebbe consultarsi con noi giocatori che abbiamo disputato i Mondiali. Boban e Van Basten? Da soli non possono fare nulla”