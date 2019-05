Maradona, il documentario sulla sua vita sarà a Cannes. E da settembre al cinema

È stato chiaramente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, se non il migliore. Ma ha fatto discutere moltissimo, quando era calciatore così come oggi, anche per le polemiche e le disavventure (chiamiamole così) al di fuori del terreno di gioco. Parliamo naturalmente di Diego Armando Maradona, idolo in Argentina e star a livello internazionale, di cui della sua vita si sa molto la certamente non tutto. Per questo che il notissimo regista Asif Kapadia ha deciso di impegnarsi per produrre un documentario sul genio Maradona (ne aveva già confezionati su personaggi del calibro di Amy Winehouse e Ayrton Senna). Interviste esclusive, immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati inediti.

Il docu-film sarà anche in anteprima e fuori concorso al Festival del cinema di Cannes, per poi esser distribuito nelle sale cinematografiche da settembre. Il trailer è già di dominio pubblico ed è struggente: “Ribelle. Eroe. Imbroglione. Dio”. Con queste parole è stato presentato Diego Maradona, oggi allenatore dei Dorados in Messico, ma per tutti il numero uno della storia del calcio.