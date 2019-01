Maradona torna a casa e tranquillizza tutti: “Grazie, ma vi siete preoccupati senza motivo”

L’allarme è ufficialmente rientrato. Nella serata di venerdì il panico si era impossessato degli appassionati di calcio di tutto il mondo dopo la notizia del ricovero in ospedale di Diego Armando Maradona a causa di un’emorragia gastrica.

Poche ore dopo, però, è stato lo stesso ex fuoriclasse argentino a tranquillizzare i propri fans attraverso un messaggio sul proprio profilo Facebook.

La paura, se mai c’era stata, è svanita: “Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia, e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti” ha scritto Maradona, che ha già fatto ritorno a casa.

Maradona, reduce dalla promozione sfiorata nella massima divisione messicana con i Dorados de Sinaloa, sta svolgendo una serie di esami clinici programmati in Argentina al termine dei quali, come anticipato dall’avvocato di Diego, Matias Morla, dovrebbe fare ritorno in Messico per iniziare gli allenamenti in vista della nuova stagione.