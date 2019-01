Marchetti, l’agente: “Era venuto al Genoa per fare il titolare. Cercheremo una nuova collocazione”

L’avventura al Genoa di Federico Marchetti sembra destinata a concludersi molto presto. Scelto a giugno come erede di Mattia Perin volato alla Juventus, l’esperto portiere veneto ha pagato i tanti mesi di inattività.

Giubilato dopo qualche errore nelle prime partite a favore del rumeno Ionut Radu, a sua volta destinato a lasciare la maglia da titolare da gennaio al brasiliano Jandrei prelevato dalla Chapecoense, Marchetti è pronto per una nuova esperienza, come rivelato dall’agente dell’ex laziale, Matteo Materazzi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Federico era venuto al Genoa per fare il titolare, poi gli eventi non lo hanno permesso ed ora non rientra più nei piani della società, ma sta bene e vedremo quali opportunità si presenteranno”.

Chiara quindi la volontà di cambiare aria, anche se in Serie A non si intravedono squadre alla ricerca di un portiere titolare: “Cercheremo di trovare la soluzione migliore, essendo un portiere forte non dovrebbe essere difficile collocarlo”.