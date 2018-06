Marchisio, il padre-agente: “La Juventus lo ha trattato come l’ultima delle riserve”

Prima il viaggio in Cina e nella vicina Hong-Kong, ora il Principato di Monaco. Un calciatore non può neppure andare in vacanza, che gli vengono attribuite come prossime squadre quelle delle città scelte come meta del proprio relax… Scherzi a parte, in questo primo scorcio di vacanze dopo la fine del campionato, i tifosi della Juventus seguono con preoccupazione gli spostamenti di Claudio Marchisio. Il centrocampista, reduce dalla conquista da comprimario del settimo scudetto consecutivo, potrebbe decidere di lasciare la squadra dove è cresciuto e dove ha sempre militato, eccetto una stagione in prestito ad Empoli, per rilanciarsi dopo lo scarso impiego delle ultime stagioni. A 32 anni la carriera non è certo finita, ma l’addio alla maglia del cuore non è certo.

Intervistato da IlBianconero.com, il padre-agente di Marchisio, Stefano, non è entrato nel merito, senza però riuscire a mascherare la delusione per il poco spazio avuto da Claudio nell’ultima stagione: “La Juve, nei fatti, l’ha trattato come l’ultimo dei centrocampisti e adesso bisogna vedere cosa succederà. Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza. Sta alla Juve, ma la priorità di Claudio è quella di restare”.

“Comunque – ha concluso Marchisio senior – al momento non ci sono novità, né da una parte, né dall’altra, anche se ormai la stampa ha mandato Claudio dappertutto… Aspettiamo qualche segnale…”.

