Mbappé è il numero 10 anche a baseball: “scende in campo” con i L.A. Dodgers

Mentre tutti parlano di lui per un possibile approdo nel Real Madrid, squadra nella quale ha sempre voluto giocare, Kylian Mbappé si trova negli Stati Uniti ed è stato ospite dei Los Angeles Dodgers, fra le squadre di baseball più forti della Major League Baseball. Il talento francese del Paris Saint-Germain, che ha vinto anche il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale, ha pubblicato sui social due fotografie che lo ritraggono al Dodger Stadium con indosso la divisa numero 10 della squadra californiana. In una delle due è anche in procinto di ricevere la palla da un lanciatore. Come se la caverebbe in un altro sport? Riuscirebbe a distruggere ogni record come ha fatto nel calcio? Beh, sicuramente correrebbe più veloce di tutti per le quattro basi del diamante…