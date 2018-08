Meret, l’agente ritocca la data del ritorno: “Debutterà il 16 settembre contro la Fiorentina”

Adesso è ufficiale. La porta del Napoli nelle prime due partite di campionato contro Lazio e Milan non sarà difesa da Alex Meret, ma da uno tra Orestis Karnezis e il ‘Mister X dei pali’ che la società sta cercando di mettere a disposizione di Ancelotti in extremis.

La conferma è arrivata dalle parole di Andrea Pastorello, agente di Meret, infortunatosi al braccio nel primo giorno di ritiro a Dimaro e subito operato.

Dopo aver accarezzato la speranza di tornare in gruppo prima dell’inizio del campionato, Pastorello, intervenuto a Rmc Sport, ha fatto il punto della situazione: “Alex sta bene, presumibilmente tornerà il 16 settembre contro la Fiorentina, dopo la sosta della Nazionale. Si sta valutando di approfittare di questa sosta per prendersi altri giorni utili alla guarigione. Potrebbe tornare in panchina anche prima, ma questa del 16 settembre dovrebbe essere la data giusta”.

Inevitabile che il probabile arrivo di un elemento esperto come Ochoa o Ospina possa non far piacere a Meret, ma Pastorello glissa: “Ho ben presente il valore di Meret, questa situazione non mi preoccupa. Se la società vuol rinforzare il ruolo per le due-tre partite che Alex dovrà saltare è una cosa più che lecita. Karnezis nella prima uscita non è stato perfetto e la società sta valutando se e come intervenire per il secondo portiere. Tre partite teoricamente sono nove punti a disposizione. A noi comunque non cambia molto”.

Napoli, Hamsik star del ritiro