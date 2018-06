Messi diventa un cortometraggio: nasce “Heart of a Lio”

Scrivere biografie è ormai una delle grandi passioni dei calciatori, anche dei più giovani. A volte ne escono fatiche letterarie fin troppo precoci, edite magari prima ancora di vincere qualcosa di importante. Nel caso di Lionel Messi di pubblicazioni ne è piena la bibliografia calcistica, ma a conferma di come il fuoriclasse di Rosario sia “avanti” ecco spuntare ora pure un cortometraggio animato.

La Gatorade, infatti, uno degli sponsor della ‘Pulce’, ha prodotto e pubblicato sul proprio canale YouTube un corto animato con protagonista proprio il numero 10 dell’Argentina. In questo caso, di cose da raccontare ce ne sono molte, a partire dall’infanzia difficile e dalla malattia della crescita che a 11 anni sembrava aver stoppato per sempre la carriera di colui che sarebbe diventato uno dei più forti calciatori di sempre.

Il titolo è ben pensato, perché utilizza un gioco di parole con il nome di battesimo del giocatore, “Heart of a Lio”, letteralmente “Il cuore di un Lio”, ma che ovviamente si riferisce alla forza caratteriale con cui Messi, come un vero leone, ha superato le tante problematiche incontrate. Dalla nascita ai primi palleggi, dal debutto con il Newell’s Old Boys fino all’approdo al Barcellona che ha sottoposto l’allora giovanissimi Lionel alle cure del caso, nel corto c’è ovviamente proprio tutto sui primi 31 anni di vita dell’argentino, compresi i successi infiniti con la maglia blaugrana.

L’ultima parte è dedicata alle amarezze vissute con l’Argentina, che Messi non è ancora riuscito a guidare a un grande successo, essendo l’albo d’oro della Séleccion fermo dal 1993. Il film dura appena 4’20”: con il senno del poi, si sarebbe potuto aspettare solo qualche settimana per farlo uscire, in attesa dell’esito del Mondiale di Russia, durante il quale peraltro Messi compirà 31 anni, il 24 giugno. Vero che si possono sempre fare dei sequel, ma forse la Gatorade non nutre grande fiducia nelle potenzialità dell’Argentina…

