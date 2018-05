Messi, parte l’operazione Mondiale: in Friuli dal suo nutrizionista

Se l’Argentina sarà protagonista a Russia 2018 il merito è soprattutto di Lionel Messi, che quando il gioco si è fatto duro ha mostrato al mondo intero perché in molti lo ritengono il migliore del pianeta: quella tripletta tanto bella quanto decisiva all’Ecuador è ancora sotto gli occhi di tutti.

STAGIONE – La gara del Camp Nou contro la Real Sociedad concluderà un’altra stagione positiva per il fuoriclasse del Barcellona che ha vinto Liga e Coppa del Re e pazienza per la clamorosa eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale per mano della Roma, magari la ciliegina sulla torta è solamente rinviata in estate…

NUTRIZIONISTA – Già, l’estate: la stagione dei sogni, quella in cui la Pulce spegnerà 31 candeline (24 giugno) e proverà a seguire le orme di Diego Armando Maradona laureandosi campione del Mondo. Per farlo, il nativo di Rosario si è affidato nuovamente al suo segreto tutto italiano: di recente, infatti, è stato a Salice, in Friuli Venezia Giulia, da Giuliano Poser. Quest’ultimo è il suo nutrizionista di fiducia, l’uomo che rappresenta il regista dei suoi successi sul campo: è stata l’occasione per il cinque volte Pallone d’Oro di scattare “selfie” con alcuni piccoli tifosi in un ristorante.

Argentina, preghiera durante un matrimonio: “Messi vinci il Mondiale”