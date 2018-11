Messi spopola.. al Congresso dei Tatuatori

Mentre il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, che terminerà il proprio mandato ad interim in occasione delle amichevoli contro, non si è sbilanciato in vista di un possibile ritorno in Nazionale di Leo Messi, “in pausa di riflessione” dopo la delusione del Mondiale di Russia, il fuoriclasse di Rosario è parso tutto meno che preoccupato per il delicato momento vissuto dalla Seleccion.

Approfittando della pausa della Liga, infatti, il numero 10 dei blaugrana è stato l’attrazione della giornata inaugurale della “Congresso Internazionale dei Tatuaggi”, manifestazione che si è aperta venerdì a Pamplona e che, fino a domenica, riunirà i migliori tatuatori della Spagna e del mondo, sviluppandosi attraverso ben 86 stands.

Come riporta il Mundo Deportivo, Messi ha fatto visita ai fuoriclasse della specialità e ne ha approfittato per rendere omaggio a un proprio fan, che nell’occasione ha scelto di farsi “scolpire” sul proprio braccio il volto di Leo per quello che è stato giocoforza uno dei tatuaggi più discussi del giorno…