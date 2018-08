Mihajlovic trascina lo Sporting in tribunale: “Mi hanno licenziato senza giusta causa”

Tempi duri per Sinisa Mihajlovic, reduce da due esoneri in sette mesi. Doloroso quello subito dal Torino a inizio 2019, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, kafkiano quello di fine giugno allo Sporting Lisbona, di cui il tecnico serbo è stato allenatore per appena dieci giorni, dal 18 al 28. Le tensioni interne al club, reduce da un’annata tribolata sul piano sportivo, ma soprattutto societario, con l’agguato ai calciatori da parte dei tifosi costato caro al presidente Bruno de Carvalho, ha portato a nuove elezioni.

Proprio questo bailamme è costato caro a Mihajlovic, che ha raccontato la propria esperienza a La Gazzetta dello Sport: “Verso metà giugno mi sono recato a Lisbona per trattare con i dirigenti dello Sporting il mio ingaggio e quello del mio staff e il 18 giugno abbiamo sottoscritto un accordo triennale a partire dal 1 luglio. Pochi giorni dopo, però, il presidente Bruno de Carvalho, che mi aveva fortemente voluto allo Sporting, è stato allontanato dall’Assemblea dei Soci ed il 27 giugno il club mi ha sollevato dall’incarico sostenendo che non avessi superato il periodo di prova previsto dai regolamenti portoghesi per i contratti tra società e allenatori. Ma questa motivazione è assolutamente infondata e strumentale, visto che in quel momento il contratto non era neppure iniziato e io mi trovavo ancora in ferie in Sardegna… Io e il mio staff abbiamo dato mandato allo studio del nostro legale, l’ex dirigente della Fifa Paolo Lombardi, di procedere davanti al TAS di Losanna per ottenere il risarcimento contrattualmente previsto in caso di esonero. Sono stato licenziato senza giusta causa”.

Non mi era mai accaduto in 30 anni di carriera da calciatore e allenatore di assistere ad un comportamento simile – ha concluso un amareggiato Mihajlovic – Avevo accettato con grande entusiasmo, mai mi sarei aspettato che invece che in panchina mi sarei ritrovato in un’aula di tribunale a far valere i miei diritti calpestati”.