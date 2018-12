Milan a fari spenti verso il primo acquisto: Gattuso conferma

Chiuso il girone d’andata e il 2018 calcistico, per gli appassionati italiani i prossimi venti giorni faranno rima con la parola mercato. Dal 3 gennaio si aprirà la sessione invernale, che come sempre si annuncia destinata a vivere colpi magari poco numerosi, in particolare per le big, ma mirati. Tra le squadre che si annunciano più attive c’è il Milan, che dovrebbe concludere almeno un paio di acquisti, un centrocampista e un attaccante. La punta potrebbe arrivare presto, anzi prestissimo, e rispondere al nome di Luis Muriel.

Secondo quanto riporta la stampa spagnola e in particolare Efe, mancherebbero pochissimi dettagli per l’intesa definitiva tra i rossoneri e il Siviglia, il club dove l’attaccante colombiano è approdato nel 2017, proveniente dalla Sampdoria.

L’operazione si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, grazie alla volontà del giocatore che ha preferito la proposta del Milan a quella della Fiorentina.

Anche Rino Gattuso, al termine della gara vinta contro la Spal, ha confermato implicitamente la trattativa: “Non so se lo abbiamo preso ma ne abbiamo parlato, come per altri calciatori. Può fare sia l’esterno che la seconda punta”.