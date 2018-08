Milan, André Silva ai saluti: trovato l’accordo con il Siviglia

Il Milan ha scelto il parco delle prime punte con le quali affronterà la stagione che va a cominciare. A scalpitare alle spalle di Gonzalo Higuain ci sarà Patrick Cutrone, atteso alla conferma dopo essere andato oltre ogni aspettativa nella stagione del debutto in Serie A e nel calcio professionistico. Per Nikola Kalinic e André Silva, i due centravanti alternatisi al centro dell’attacco nella scorsa stagione, sono invece attesi dallo stesso destino, la cessione, ma curiosamente i due si ritroveranno da avversari nella Liga.

Se infatti il croato è approdato ufficialmente all’Atletico Madrid con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per il portoghese il Milan è ai dettagli con il Siviglia dopo aver raggiunto l’accordo per la cessione del portoghese.

Da capire però la formula: As, che riporta la notizia secondo cui l’ex Porto potrebbe arrivare in Andalusia già nelle prossime ore per visite mediche e firma, parla di prestito annuale, ma potrebbe essere stato inserito anche qui l’obbligo o il diritto di riscatto. Molto dipenderà da quanto il Milan crede ancora nel potenziale del nazionale lusitano, pagato 40 milioni un’estate fa.

Il Milan accoglie Higuain