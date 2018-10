Milan, Bakayoko verso il “taglio”: ritorno al Chelsea già a gennaio?

L’avventura italiana di Tiemoué Bakayoko non è certo partita con il piede giusto. Il suo ingresso in campo a Napoli nella prima partita del campionato del Milan è coinciso con la rimonta degli azzurri sulla squadra di Gattuso, battuta 3-2.

Lo stesso tecnico rossonero non mancò di pungere duramente il centrocampista francese nel post-gara, con dichiarazioni molto dure inerenti ai fondamentali, in parte poi ritrattate dall’allenatore calabrese, che comunque non sembra ritenere Bakayoko adatto al calcio italiano e al gioco del Milan.

Fatto sta che l’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. Da qui l’indiscrezione riportata da Il Corriere dello Sport, e ripresa dalla stampa inglese, secondo cui i rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio.

Bakayoko, che il Chelsea ha pagato 40 milioni al Monaco nell’estate 2017, ha disputato per intero le prime due gare del Milan nel girone di Europa League, ma è ai margini in Serie A: appena 80′ complessivi frutto di quattro spezzoni.