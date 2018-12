Milan, il centrocampista può arrivare dalla Serie A

Vietato sognare in grande. Le linee guida del mercato di gennaio del Milan sono state tracciate e ribadite dalla dirigenza, nella persona del dt Leonardo, e da Rino Gattuso, al termine della partita vinta contro la Spal: “Cerchiamo un attaccante che faccia la prima punta e l’esterno e un centrocampista”.

Sottinteso, affari low cost, se non very low, dopo che la Uefa ha chiesto chiarimenti sui 35 milioni spesi per Paquetà, vista la necessità di rispettare i paletti del Financial Fair Play.

Così se per l’attacco è in stato avanzato la trattativa con il Siviglia per il prestito di Luis Muriel, per la linea mediana, svanito il sogno Fabregas, blindato da Maurizio Sarri al Chelsea almeno fino al termine della stagione, le ultime idee conducono poco lontano da Milano, per la precisione a Genova.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno tra Sandro e Miguel Veloso potrebbe vestire il rossonero a partire dalle prossime settimane.

Il brasiliano e il portoghese rischiano di vedere il campo sempre di meno dopo l’ascesa di Rolon nella gestione Prandelli, pertanto potrebbe essere organizzato uno scambio che porti al Genoa un giocatore più funzionale anche alle esigenze dei rossoblù, ovvero uno tra José Mauri, l’ex Andrea Bertolacci o Riccardo Montolivo, vecchio pupillo di Prandelli ai tempi della Fiorentina e della Nazionale, il cui contratto con il Milan scadrà nel prossimo giugno.