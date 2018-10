Milan, il rinnovo di Cutrone lo ufficializza il… bilancio

Costretto a saltare per infortunio il raduno della Nazionale maggiore, con cui ha già debuttato nei minuti finali dell’amichevole contro l’Argentina del marzo 2018, Patrick Cutrone sta provando a recuperare in vista del derby in programma domenica 21 ottobre alle 20.30.

Una bella iniezione di fiducia per l’attaccante comasco è venuta dal Milan, che proprio durante la sosta del campionato ha comunicato, seppur non “ufficialmente”, la notizia del rinnovo del contratto della punta classe ’98 fino al 30 giugno 2023.

L’accordo precedente sarebbe scaduto il 2021. Cutrone ha già realizzato 11 gol in Serie A e 8 in Europa League in poco più di un anno di presenza fissa in prima squadra

Dalla società non è giunta alcuna ufficializzazione, ma è bastato leggere il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2018 contenente l’elenco di tutti i rinnovi: quello di Cutrone è l’unico non ancora annunciato.

Dimenticanza o no, adesso non ci sono più dubbi…