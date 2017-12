Milan, il sogno sul mercato è Luis Alberto

La Lazio vola in campionato e i suoi gioielli fanno gola a mezza Europa.

Se per Stefan de Vrij si avvicina l’addio a parametro zero, per Sergej Milinkovic-Savic si può aprire un’asta milionaria, ma pure Luis Alberto è finito nel mirino di parecchi top club.

Lo spagnolo, trasformato da Inzaghi nella seconda parte della scorsa stagione dopo qualche mese da oggetto misterioso e arrivato ora nel giro della Nazionale, interesserebbe addirittura al Barcellona, ovvero la squadra nella quale Luis Alberto è transitato, nella formazione B, dopo gli inizi al Siviglia e prima di approdare al Liverpool.

Ma non è finita, perché in Italia è il Milan ad aver messo gli occhi sul centrocampista offensivo biancoceleste: osservatori rossoneri hanno visionato Luis Alberto nella partita tra la Lazio e il Torino, ma al momento non se ne potrà fare nulla considerando anche la necessità del Milan di rispettare i paletti del Financial Fair Play dell’Uefa.

La permanenza di Luis Alberto alla Lazio è sicura almeno fino all’estate, poi si vedrà…