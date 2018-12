Milan, Leonardo: “Mai pensato di esonerare Gattuso. Higuain? È della Juventus…”

A poche ore dalla delicatissima partita contro la Spal, il dt del Milan Leonardo ha parlato a Milanello per fare il punto della situazione tra il mercato che sarà e la posizione di Rino Gattuso, dato da molti come sicuro esonerato in caso di mancata vittoria contro la squadra di Semplici.

Il dirigente brasiliano getta acqua sul fuoco e tranquillizza il tecnico calabrese: “Stiamo cercando di sistemare una situazione iniziata come conosciamo, oggi siamo in corsa per il nostro obiettivo, sarebbe una cosa straordinaria visto quello che stiamo vivendo. Non abbiamo mai pensato di esonerare Gattuso, dobbiamo ritrovare entusiasmo ed emozioni, ma questo non succederà comprando dieci giocatori. Non sarà così per una serie di motivi, anche per il FPP”.

Più criptiche le parole sul momento di Higuain: “Gonzalo si deve ritrovare, sta vivendo una situazione diversa rispetto alla Juventus. Con lui abbiamo un rapporto molto diretto, lui ha un ruolo molto importante in quest’annata e lo sa. E’ uno dei pochi che ha vinto tanto, ha un ruolo di leadership quasi naturale. Da noi è in prestito, non c’è stata alcuna richiesta e comunque è della Juve. Noi non possiamo prestarlo o venderlo. Non esiste niente, zero”.