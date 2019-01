Milan, l’ex Constant riparte dall’Iran…

Una parabola discendente quella di Kevin Constant. Dopo essersi messo in luce con le maglie di Tolosa e Chateauroux fino a guadagnarsi la nostra Serie A approdando addirittura al Milan nell’estate 2012, per il calciatore francese da allora è iniziata una lenta discesa. Prima l’esperienza in Turchia con la maglia del Trabzonspor, poi il breve ritorno in Italia con la casacca del Bologna, presto lasciata per approdare al Sion in Svizzera. E adesso l’avventura in Iran con il Tractor Sazi, squadra che milita nella Persian Gulf Cup, con il trasferimento divenuto ufficiale in queste ore.

Per l’ex rossonero, in Italia anche esperienze con Chievo Verona e Genoa.