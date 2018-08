Milan, Maldini: “Bonucci? Non commento…”

Smaltita l’emozione del ritorno ufficiale, per Paolo Maldini è già tempo di lavorare intensamente per la chiusura del mercato del Milan.

A margine delle presentazioni di Reina e Strinic, l’ex difensore e capitano dei rossoneri ha risposto alle domande dei giornalisti, in particolare sugli elogi ricevuti da Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Fa piacere avere la stima dalle persone con cui ho lavorato nel tempo. Lui per me è stato un maestro. Lui sa cosa vuol dire per me il Milan e lui stesso ne ha fatto parte. Ha ben chiara qual è l’ideale di una squadra nostra”.

In tanti tra i volti nuovi non hanno saputo trattenere l’emozione per la presenza al proprio fianco del Mito rossonero: “Qualcuno ha giocato con i miei figli, e penso a Calabria, Locatelli e Donnarumma…. La mia è una storia lontana, però probabilmente per chi ha vissuto il calcio rimane per tanto tempo”.

Telegrafico il commento su quanto dichiarato da Bonucci, tornato alla Juventus dopo una sola stagione al Milan: “Non ero qua nel suo anno qui. So che ha incontrato qualche difficoltà, ma poi si è inserito molto bene. Per me è difficile commentare queste dichiarazioni”.