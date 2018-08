Milan, Maldini: “Ecco perché Ramos mi ha fatto l’inchino. Su Higuain…”

, direttore sviluppo strategico area sport del, ha parlato ai microfoni del canale tematico Milan Tv dopo l’amichevole persa per 3-1 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid: “La partita era difficile. La cornice è stata di livello, la gara è stata giocata molto bene. Affrontare il Real Madrid in casa sua è stata un’esperienza forte, importante per la crescita: sono contento di come la squadra abbia giocato, peccato per il risultato. Paragonarsi al Real Madrid, oggi, è suggestivo e poco reale, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. Ora, dopo qualche giorno di riposo, ci prepareremo al 100% per il campionato”.

HIGUAIN E CALDARA – “Higuain e Caldara hanno fatto molto bene. Higuain ha fatto una grande partita, ha giocato benissimo, grande partita non solo alla ricerca del gol, ma anche in appoggio alla squadra. È stato molto lucido, è un centravanti vero”.

RAMOS – “L’inchino? Ramos ha sempre dichiarato che sono il suo idolo, sicuramente è attualmente il difensore centrale più forte del mondo”.

GATTUSO – “Gattuso allenatore non è cambiato tanto rispetto al giocatore, è più responsabile perché in panchina devi esserlo, ma il carattere è sempre quello”.