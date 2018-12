Milan, nuova idea per l’attacco dopo il no di Ibrahimovic: trattativa per un bomber della Serie A

Potrebbe essere italiano il nome dell’attaccante che il Milan acquisterà a gennaio.

La partita contro il Torino è stata ben più emozionante fuori dal campo che all’interno del rettangolo di gioco, dove la squadra di Gattuso ha raccolto un pareggio interlocutorio che non ha permesso né di avvicinare l’Inter, né di distanziare la Lazio nella lotta al quarto posto.

Il dt rossonero Leonardo ha infatti parlato delle mosse del club nella prossima sessione di mercato: ufficializzato che Zlatan Ibrahimovic non arriverà, il dirigente brasiliano ha comunque anticipato che si proverà a integrare l’organico con un centrocampista, senza smentire il nome di Fabregas, e un attaccante.

Per il reparto d’attacco si sta facendo strada un’ipotesi inattesa, quella che conduce a Fabio Quagliarella.

Secondo quanto riporta SportMediaset Leonardo avrebbe già avviato i contatti con l’agente del giocatore della Sampdoria, Beppe Bozzo.

La dirigenza milanista ha individuato nell’ex di Juventus e Torino l’elemento ideale per completare l’attacco, senza mettere in discussione la titolarità di Higuain e Cutrone, fatto che non sarebbe successo qualora fosse tornato Ibrahimovic.

La trattativa è però tutta da impostare, sia con la Sampdoria, che non vorrebbe privarsi del proprio leader a metà stagione, già autore di 8 gol e 5 assist in 15 giornate, sia con il giocatore, che non ha però ancora rinnovato il legame con i blucerchiati in scadenza nel giugno 2020. Il Milan non sembra propenso ad andare oltre un contratto di sei mesi con opzione sulla stagione successiva.