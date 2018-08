Milan, Reina: “Donnarumma titolare? Deciderà Gattuso…”

È un Pepe Reina inedito, emozionato, quello che si presenta ai tifosi del Milan. La prima conferenza stampa lo ha visto sedere tra Leonardo e Maldini, non due qualunque.

L’ex portiere del Napoli è già calato nella nuova realtà: “Il Milan è una società speciale e lo sarà sempre, una di quelle in cui si sogna di giocare da bambini. Provare a riportare la squadra a lottare con i big sarà una sfida meravigliosa. Con il mio lavoro e la mia professionalità starà a me ripagare questa fiducia, ho capito che la società ripone molta fiducia in me, cercherò di ripagarla. Ho quasi 36 anni e mi sudano le mani ad essere in mezzo a loro, non è facile stare in mezzo a queste leggende del calcio. Ho avuto la sfortuna di perdere una finale di Champions contro questo signore qua (Maldini, ndr). Il Milan è una società che ha un numero 7 sulla manica che bisogna rispettare”.

Lo spagnolo ha poi parlato del primo impatto con Gattuso e di un amico speciale ritrovato a Milanello…: “Gattuso esige tanto, è molto diretto e a me piacciono le persone così. Preferisco avere una rissa nello spogliatoio in un giorno che nascondersi per 2-3 mesi e non dirsi le cose in faccia. Il primo obiettivo è migliorare la posizione dell’anno scorso, magari esprimendo un bel calcio come quello che abbiamo fatto a Napoli per tre anni con mister Sarri, poi nel lungo periodo dovremo riportare il Milan dove merita di stare. Anche Gattuso fa il 4-3-3 come Sarri, non devo insegnargli nulla… Higuain? L’ho trovato bene, motivato, ma né io, né lui stiamo aspettando solo la partita al San Paolo, ma tutto il campionato con la voglia di far bene”.

La chiusura è sulla domanda più attesa, il dualismo con Donnarumma: “A Sarri ho mandato l’in bocca al lupo, non ho mai pensato di andare al Chelsea. Io e Gigio faremo del nostro meglio per mettere in difficoltà Gattuso nella scelta, poi vedremo chi giocherà”.

Milan, Reina conquista tutti… con la voce