Milan, Strinic: “Pronto per sfidare Rodriguez e i croati dell’Inter”

Seduto al fianco di Leonardo, Maldini e Pepe Reina, Ivan Strinic ha finito inevitabilmente per fare la figura del “vaso di coccio” durante la presentazione come nuovo difensore del Milan.

L’esterno croato, arrivato a parametro zero dalla Sampdoria, è stato uno degli ultimi acquisti della precedente gestione, ma è pronto per lottare per una maglia da titolare sfidando Ricardo Rodriguez, nonostante qualche problema fisico da smaltire: “Ho un po’ di problemi col tendine, non sono al 100%, ma sono sicuro che tra una settimana sarò a disposizione. Rodriguez? Abbiamo parlato, è un bravo ragazzo, è un ottimo giocatore, lo conosco bene. Vediamo, combattiamo per il posto”.

Il resto della conferenza è un curioso oscillare tra amici e connazionali che il Milan lo hanno appena lasciato (Kalinic) o che stanno per tornare a Milano, ma sull’altra sponda (Brozovic, Perisic e anche Vrsaljko): “Kalinic mi ha sempre parlato bene del Milan, che è un club con un grande passato e spero un bellissimo futuro. Il derby con i croati dell’Inter? Sono pronto, spero di vincere, l’Inter ha una grande squadra”.