Milan, ufficiale: Romagnoli è il nuovo capitano

La fascia da capitano del Milan si sposta di… pochi centimetri. Dal centro-destra della difesa, posizione occupata nella scorsa stagione da Leonardo Bonucci, al centro-sinistra, il regno di Alessio Romagnoli.

Se la coppia di centrali che avrebbe dovuto riportare in alto i colori rossoneri è durata una sola stagione, visto il sorprendente ritorno di Bonucci alla Juventus, il ruolo di leader del gruppo allenato da Gattuso resta in terza linea.

Come anticipato da un post sull’account ufficiale Instagram dei rossoneri, infatti, il difensore prodotto nel vivaio della Roma porterà i gradi nella stagione che andrà a cominciare domenica contro il Genoa. Romagnoli, già capitano a Madrid nel “Trofeo Bernabeu” contro il Real, è alla terza stagione con la maglia del Milan e ha vinto il ballottaggio interno con Gianluigi Donnarumma e con Giacomo Bonaventura, entrambi giocatori chiacchierati nelle ultime ore di mercato in vista di possibili sacrifici per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.