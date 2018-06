Milic: “Vorrei restare a Napoli. Sarri? Ha una visione diversa dagli altri allenatori”

Il Napoli lo ha ingaggiato a seguito del secondo infortunio di Faouzi Ghoulam e per dare un’alternativa a Mario Rui. Hrvoje Milić, difensore azzurro vorrebbe restare ancora nella squadra partenopea; ecco quanto dichiarato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia le Rete”: “Il napoletano è molto più difficile dell’italiano, ma Insigne mi ha insegnato qualcosa e mi chiamava sempre ‘guagliò’. Capisco l’italiano e lo parlo pure per cui capivo benissimo ciò che mi chiedeva Sarri. A Napoli è stato un po’ difficile nelle prime settimane perché il mister rispetto agli altri allenatori ha un’altra visione del calcio, diversa, e dovevo capire ciò che mi chiedeva.

FUTURO – L’ex giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza con il Napoli a fine giugno: “Mi spiace non aver vinto lo scudetto col Napoli, ci ho creduto davvero e noi ce l’abbiamo messa tutta per conquistare il titolo e rendere felici i tifosi che si cibano di calcio. Il mio contratto col Napoli scadrà il 30 giugno, tutte le strade sono ancora aperte per cui tutto è ancora possibile. Vorrei restare a Napoli perché sono entusiasta di come ho vissuto questi mesi, nel club ed in città. Ho vissuto a Pozzuoli, mi sono trovato benissimo”.

ROG E BADELJ – “Rog non farà parte del Mondiale perché ha giocato poco, è questo l’unico motivo. Agli Europei è stato uno dei migliori. Badelj sarebbe l’uomo giusto per Napoli e la squadra azzurra sembra quella giusta per lui. E’ un uomo squadra, è davvero bravo”.