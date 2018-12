Moggi: “Visita alla Juventus? Sapevo che i nemici si sarebbero mossi…”

È stato il tema del giorno. Undici anni e mezzo dopo il suo allontanamento dalla Juventus, appena scoppiato lo scandalo di ‘Calciopoli’, Luciano Moggi è tornato ad avere contatti ufficiali con il mondo bianconero.

La visita dell’ex direttore generale del club tra il 1994 e il 2006 al centro di allenamento della Continassa, documentata da una serie di foto postate dallo stesso dirigente sul proprio account Twitter, ha provocato reazioni in serie, spaccando il mondo del calcio, in particolare sui social.

Il diretto interessato non ha perso l’occasione per rispondere alle critiche, attraverso un altro messaggio social: Non avevo dubbi sul fatto che la mia visita alla Continassa potesse suscitare un vespaio tra i nemici della Juventus”.