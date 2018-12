Monaco, flop Golovin: vicino il ritorno in Russia

Solo lo scorso giugno aveva addosso le attenzioni di mezza Europa, ma la parabola di Aleksandr Golovin sembra adesso assomigliare di più a quella di una meteora.

Dopo l’ottima stagione con il Cska Mosca e il buon Mondiale con la Russia, il centrocampista classe ’96, seguito a lungo in estate da Chelsea e Juventus, è poi approdato al Monaco, finendo però per essere travolto dal disastroso rendimento della squadra allenata da Jardim prima e Henry poi, penultima in classifica e a serio rischio di sprofondare in Ligue 2.

Golovin, mai in gol tra Ligue 1 e Champions ed espulso nell’ultima partita del 2018 contro il Guingamp, potrebbe allora già lasciare il Principato: secondo la stampa russa, il ritorno in patria è vicino e potrebbe concretizzarsi con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, attuale capolista del campionato.

Difficile pensare che l’affare possa concretizzarsi già a gennaio, la società cara al presidente Putin potrebbe perfezionare l’acquisto in estate in vista del probabile ritorno in Champions League.