Monaco, ufficiale il ritorno in panchina di Jardim: “L’esonero fu prematuro…”

Quella “sospensione in attesa di giudizio” era un concetto poco filosofico e molto pratico.

Thierry Henry non è più l’allenatore del Monaco, ma la novità è che anche l’interregno di Franck Passi, annunciato contestualmente alla fine dell’incarico del campione del mondo 1998, è terminato prima ancora di cominciare.

Il club del Principato ha infatti annunciato il ritorno in panchina di Leonardo Jardim, che era stato esonerato a metà ottobre dopo un inizio di stagione disastroso tra campionato e Champions League.

La situazione non è migliorata, perché la squadra è malinconicamente uscita dall’Europa chiudendo il girone all’ultimo posto e staziona in penultima posizione in Ligue 1, da qui l’idea di richiamare Jardim, che al Louis II ha vinto il titolo nel 2017 arrivando in quello stesso anno alla semifinale di Champions League persa contro la Juventus.

Jardim, che aveva rescisso il contratto con il Monaco e trattato a lungo con il Dalian Yifang, ha firmato un nuovo accordo della durata di due anni e mezzo, ed è stato accolto dal clamoroso mea culpa della società, attraverso il comunicato firmato dal vice-presidente Vasyliev: “Ci siamo resi conto che la storia di Jardim non è finita come era giusto che finisse. Avremmo dovuto dare a Leonardo la possibilità di continuare il suo lavoro. La decisione di licenziarlo era prematura. Vorrei ringraziare Henry per aver accettato questa sfida e allenato la squadra del suo club in un momento difficile. Henry è una leggenda ma le condizioni avverse e i tanti infortuni non gli hanno permesso di fare uscire la squadra dalla crisi”.