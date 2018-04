Mondiale 2018, il Pil russo è già cresciuto dell’1%

Organizzare un’Olimpiade o la fase finale di un Europeo o di un Mondiale di calcio conviene o no al paese ospitante? La domanda si pone ciclicamente per i governi politici e sportivi di ogni paese che sceglie di presentare la candidatura per un evento che catalizza, pur per poche settimane, le attenzioni degli appassionati di tutto il globo. Una risposta univoca sembra non esistere, ci sono casi di nazioni che sono ripartite dopo il grande evento e di altre che hanno sfiorato il salasso economico, ma in Russia non sembrano avere alcun dubbio, se è vero che già due mesi prima della partita inaugurale del Mondiale 2018 l’economia del paese pare averne tratto giovamento.

A sostenerlo è il presidente del Comitato organizzatore del torneo, Alexei Sorokin, commentando i dati del rapporto d’inchiesta preliminare: “Nel periodo fra il 2013 e il 2018 l’effetto ‘momentaneo’ complessivo sul Pil russo è stato pari a 867 miliardi di rubli (ovvero 11,3 miliardi di euro), dunque circa l’1% del prodotto interno lordo. Il Mondiale ha già avuto un effetto straordinario sulla nostra economia” ha detto Sorokin.

Arkady Dvorkovich, vicepremier con delega all’economia, rafforza il concetto con altri dati che descrivono i benefici portati dagli investimenti per aeroporti, strade, stadi, ospedali e impianti sportivi effettuati in 10 regioni: “Senza il Campionato del mondo non avremmo avuto la crescita economica che abbiamo registrato adesso: il contributo è davvero serio”. Ora non resta che sperare che la Nazionale di casa allenata da Stanislav Cherchesov faccia una buona figura…

