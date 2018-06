Mondiale per nazioni non riconosciute: la Padania ne fa otto al Tuvalu

Manca davvero poco all’inizio del Campionato del Mondo e mai come ora l’Italia sta prendendo consapevolezza di quanto faccia male la mancata qualificazione a Russia 2018. I tifosi italiani, però, hanno un motivo per cui consolarsi: in questi giorni si sta disputando, infatti, un Mondiale molto particolare, quello del ConIFA, una federazione calcistica internazionale che raccoglie le piccole realtà nazionali che non sono state accolte dalla FIFA. Il risultato? Un campionato mondiale delle Nazionali non riconosciute.

Anche quest’anno, nel corso della terza edizione di questo torneo che a differenza di quello ufficiale ha cadenza biennale, una delle grandi protagoniste è la Padania, già vincitrice dello scorso europeo ConIFA. Dopo la grande vittoria della formazione di Arturo Merlo per 6-1 contro il Matabeleland (Zimbabwe) oggi è andato in scena il secondo atto contro il Tuvalu (Oceania che sostituisce le isole Kiribati). Vittoria nettissima e match che si è chiuso col punteggio di 8-0 grazie alle triplette di Corno e Valente e le reti di Rosset e Ravasi. Domani gli scudocrociati affronteranno la Terra dei Siculi (Ungheria). A passare il turno saranno le prime due squadre dei 4 gironi e la finale si disputerà a Enfield nello stadio dedicato alla regina Elisabetta II.

Gli italiani possono quindi consolarsi: nonostante il mancato accesso a Russia 2018, l’Italia sarà comunque rappresentata nel Mondo.

Questi i calciatori presenti al Mondiale:

Portieri: Murriero del Calcio Derthona e Zarri dello Spartans;

Difensori: Bonfanti dell’Arconatese, Rudi del Varese, Ferri del Caravaggio, Magnè dell’Arquatese, Stankevicius (ex Brescia, Lazio e Samp) del Crema, Dossi dal Grumellese, Tignonsini (capitano) del Valcalepio e Pavan del Chieri;

Centrocampisti: Baldan ( NibbunOggiono), Mazzotti (Fiorenzuola), Rota della Castellanzese, Rolandone (Castellazzo) e Garavelli del Casale.

Attaccanti: Piantoni del Grumellese, Innocenti del Castellazzo, Pllumbaj del Bergamo, Ravasi (Grumellese), Corno ( Caronnese), Valente dell’Inveruno e Rosset (Castellazzo).

