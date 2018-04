Mondiali 2030, candidatura congiunta Argentina-Paraguay-Uruguay

Argentina, Paraguay e Uruguay hanno già individuato 12 città in grado di ospitare le partite della fase finale della Coppa del mondo di calcio del centenario, in programma nel 2030. La Federcalcio argentina ha reso noto che due città ciascuno andrebbero a Uruguay e Paraguay, otto ricadrebbero invece nel territorio argentino. I nomi, però, al momento restano top secret. Resta l’intenzione di un’offerta congiunta dei tre Paesi.

L’edizione 2030 dei Mondiali di calcio sarà a 48 squadre e per l’Uruguay in particolare sarebbe un bell’anniversario, visto che ospitò nel 1930 la prima edizione del torneo (vincendolo peraltro in finale contro l’Argentina), che allora prendeva il nome di Coppa Jules Rimet, in omaggio al presidente della Fifa di quel tempo.

Funzionari della Federcalcio argentina hanno dichiarato di avere incontrato il capitano Nazionale, Leo Messi, durante un recente viaggio in Spagna.

“Abbiamo trovato Messi disposto ad aiutarci a diffondere il messaggio che i tre Paesi posseggono le caratteristiche per organizzare la Coppa del mondo”, spiega il segretario sportivo argentino Carlos Mac Disse Allister. “È molto importante per noi avere il supporto dei giocatori, perché loro sono completamente staccati da qualsiasi connotazione politica”, ha aggiunto.