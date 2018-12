Mondiali 2030, il Sud America prova la candidatura “quadrupla”

Lo scorso 13 giugno, alla vigilia dell’inizio di Russia 2018, è stata assegnata a Canada e Stati Uniti l’organizzazione del Mondiale 2026, che tornerà a giocarsi in estate dopo la parentesi del 2022 in Qatar, quando per motivi climatici la competizione si disputerà tra novembre e dicembre.

Già fervono però la preparazione delle candidature per il Mondiale 2030, che sarà un’edizione storica, essendo la prima a 48 squadre e a 100 anni esatti dal primo Mondiale, svoltosi in Uruguay.

L’assegnazione dell’organizzazione è ancora lontana, ma fioccano le candidature multiple. Dopo il blocco balcanico formato da Bulgaria, Serbia, Grecia e Romania, oltre alla candidatura singola dell’Inghilterra anche il Sud America sembra pronto a muoversi in forze.

Se infatti finora si erano mosse ufficialmente Argentina, Paraguay e Uruguay, anche la Federazione della Bolivia ha ufficializzato la volontà di collaborare al progetto: “Tutti noi boliviani abbiamo il desiderio di ospitare la Coppa del Mondo in Sud America, a 100 anni dalla prima edizione”, ha detto il presidente della Repubblica Evo Morales, come riportato dal quotidiano ABC.

Morales si è poi già sbilanciato su chi la spunterà… “Il Mondiale sarà in Sud America e la nostra richiesta, con grande rispetto, è di poter accompagnare gli altri paesi come sede secondaria”.

La Bolivia ha partecipato a una sola fase finale del Mondiale, quella del 1994 negli Stati Uniti, uscendo al primo turno.