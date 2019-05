Mourinho esalta Cristiano Ronaldo: “Ha una forza mentale pazzesca”

Passano gli anni, ma Cristiano Ronaldo continua a stupire. Nella sua prima stagione in Italia, il portoghese si è subito imposto segnando 21 reti in campionato. Prezioso il suo contributo anche in Champions League, con una favolosa tripletta contro l’Atletico Madrid e due reti all’Ajax nei quarti di finale, che però non sono bastate ad evivare ai bianconeri una dolorosa eliminazione. E di CR7, ai microfoni di Eleven Sport, ha parlato il connazionale José Mourinho.

QUESTIONE DI TESTA – “La differenza sta tutta nella sua testa – ha detto lo Special One -, è una predisposizione naturale, è nel suo DNA. L’ambizione, la motivazione, l’orgoglio personale sono tutte cose che non si comprano e che sono innate. Ronaldo sarà così fino alla fine. È uno di quei giocatori speciali dal punto di vista mentale”.