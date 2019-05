Mourinho: “Il futuro? Ecco quello che cerco…”

Esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, José Mourinho è da allora rimasto senza panchina. Per lui numerosi accostamenti, tra cui quelli clamorosi alla Juventus e all’Inter, ipotesi che però sono poi sfumate. E a fare chiarezza su quello che il portoghese cerca dal futuro, ci ha pensato lo stesso Special One ai microfoni di Eleven Sports.

FUTURO – “Voglio vincere il quinto titolo nazionale differente, oppure conquistare la Champions League con un terzo club. Sono obiettivi che ho in testa e voglio scegliere un progetto che mi convinca totalmente. Voglio essere felice. Questo non significa necessariamente vincere, che è la mia essenza, ma che mi si dica così: “se oggi non ci sono le condizioni per vincere, vogliamo che tu le crei””.