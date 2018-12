Mourinho volta pagina: “Avrò un futuro senza il Manchester United, ma la colpa non è mia…”

I duri non mollano neppure dopo un esonero e neppure se il meglio della carriera sembra alle spalle. Poco più di 24 ore dopo l’esonero, più o meno inaspettato, dal Manchester United, José Mourinho è tornato a parlare.

Intervistato da Sky Sports UK, il manager portoghese ha mostrato il lato orgoglioso di sé, dichiarandosi determinato a riscattare l’amaro epilogo dell’esperienza con i Red Devils: “Il Manchester United ha un futuro senza di me, e io avrò un futuro senza il Manchester United. Perché dovrei condividere qualcosa in più? È finita, basta. Sono stato critico nei confronti dei manager che parlano dei dettagli su ciò che è successo e su di chi è la colpa, ma devo dire che non è colpa mia. Potremmo parlare di tante cose, buone e meno buone, ma preferisco non farlo. Il Manchester United è passato

Mourinho ha poi anticipato un periodo di lontananza dai riflettori in attesa di una nuova avventura professionale, che dovrebbe iniziare dalla prossima stagione: “Finché non torno nel mondo del calcio penso di avere il mio diritto di vivere la mia vita come faccio adesso, spero che i media possano rispettare questo mio modo di essere”.