Napoli, a gennaio possibile scambio con la Fiorentina

Il nuovo agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha aperto ufficialmente alla partenza del centrocampista francese dalla Fiorentina: “Potrebbe tranquillamente giocare nelle squadre più forti d’Europa e quindi anche d’Italia” le parole di colui che segue gli interessi del centrocampista ex Aston Villa.

Arrivato in viola nell’estate 2017 e diventato subito un punto fermo, Veretout, valutato 25 milioni, potrebbe restare in Italia, pur cambiando maglia. Inter e Napoli sono i club più interessati, già in vista di gennaio, ma gli azzurri sembrano in vantaggio.

L’asso nella manica è rappresentato dalla possibilità di proporre ai gigliati di inserire nell’affare il prestito di Marko Rog. Il centrocampista croato sta trovando poco spazio con Ancelotti ed ha il profilo giusto, in virtù della giovane età, per il progetto della Fiorentina.

A facilitare l’operazione il fatto che Giuffredi, che ha appena ereditato la procura di Veretout da Fabrice Picot, abbia già consolidati rapporti con la Fiorentina, curando gli interessi di Laurini e Biraghi, e con il Napoli, essendo anche l’agente di Hysaj e Mario Rui, ma dall’altra parte va verificata la disponibilità della Fiorentina di disfarsi di un tassello chiave della propria rosa a metà stagione, oltre che di sostenere l’ingaggio del croato, pari a 1,7 milioni.