Napoli, Ancelotti: “La Juventus? Andiamo oltre ai nostri limiti… Questa città mi ha conquistato”

Intervistato da ‘Tiki Taka’, Carlo Ancelotti ha analizzato il momento del Napoli, rimessosi subito in carreggiata con la preziosa vittoria di Cagliari dopo l’amara eliminazione dalla Champions League.

La Juventus resta lontana, ma il tecnico emiliano non ci pensa…: “Ho visto il derby, il Torino ha fatto la partita che doveva fare, con grande energia e determinazione, poi l’episodio ha determinato il risultato, ma noi non dobbiamo pensare a quello che fanno gli altri, bensì ad andare oltre ai nostri limiti”.

CARO CRISTIANO… – Juventus trascinata da un calciatore che Ancelotti conosce bene…: “Ronaldo l’ho visto quando abbiamo giocato contro la Juve, poi non ci siamo sentiti più sentiti. Vedo il solito Ronaldo, un giocatore sempre molto determinante e motivato, che può sempre fare la differenza”.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – Il sorteggio di Europa League ha posto di fronte agli azzurri il Zurigo nei sedicesimi. Avversario alla portata, ma Ancelotti spera che la cavalcata sia molto lunga: “Vogliamo andare avanti il più possibile. L’Europa League sta diventando una competizione importante, è un’opportunità per restare competitivi. Il presidente mi ha chiesto di fare il massimo per tenere questa società ad alti livelli, come già era prima che arrivassi io.

VAR DA MIGLIORARE – Dopo un accenno al… colpo di fulmine scattato con la città (“Napoli ha panorami e viste uniche, il clima, poi la passione che hanno i napoletani, sanno vivere bene anche attraverso i problemi, non si prendono mai troppo sul serio, come invece da altre parti”), ecco pareri sparsi sul Var e sui cori discriminatori, tema sul quale Ancelotti ha preso una posizione chiara, arrivando a chiedere la sospensione delle partite: “Il Var è una tecnologia che va migliorata, ma che sicuramente è utile. Siamo sulla strada giusta. Discriminazione territoriale? Ci sono delle regole molto precise, credo che la Federazione abbia fatto un passo avanti sensibilizzando gli arbitri. Siamo andati a giocare a Bergamo e ho trovato un ambiente molto positivo. C’è stato il tifo per la squadra di casa, ma anche il rispetto per gli avversari, però a livello di educazione gli stadi italiani devono migliorare”

W MILIK – Infine, il capitolo Cavani. Per il momento è chiusura netta, vista l’ascesa di Milik: “Milik è un ragazzo giovane che viene da due anni di infortunio. La parte iniziale della stagione è stata a correnti alternate, ora sta trovando continuità e speriamo che continui. Cavani? Se ne parla troppo, è apprezzato qui a Napoli, ma abbiamo una squadra che ha fatto tanti gol, soprattutto con gli attaccanti”.