Napoli, Ancelotti: “Lo scudetto non è un sogno. Non esiste dualismo Mertens-Milik”

Nove anni e tre mesi dopo quasi esatti, o se preferite 219 mesi dopo, Carlo Ancelotti ritrova il Milan sulla propria strada. Era il 31 maggio 2009 quando il tecnico emiliano si sedette per l’ultima volta sulla panchina rossonera, in casa della Fiorentina, prima di iniziare un lungo percorso che lo avrebbe portato a vincere in tutta Europa, tra Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid.

Ora ecco che il libro di storia si riapre, per la storica prima volta da avversario che il calendario ha beffardamente collocato a inizio stagione: prima gara casalinga per il Napoli di Carletto, prima partita in assoluto del campionato per i rossoneri, che non sono scesi in campo contro il Genoa per i noti fatti che hanno colpito il capoluogo ligure.

AMICO RINO – “Gattuso ha detto che gli porterò le mozzarelle? – ha esordito Ancelotti in conferenza – Non c’ho pensato, con Rino ci sentiamo spesso, ma parliamo d’altro… Entrambi abbiamo altre cose cui pensare. Incontrare lui e tutte le persone che hanno lavorato con me è sempre un piacere. Sarà un concentrato di emozioni, anche se la cosa più importante sarà presentarsi bene davanti ai nostri tifosi. Gattuso e gli altri mi hanno dato molto come giocatori, spero non mi tolga da tecnico…”.

GRUPPO DI QUALITÀ – “Nella vita si possono inseguire sogni e utopie, per questa squadra lo scudetto non è un’utopia dopo quanto fatto l’anno scorso. Sono mancati tre punti per vincere, dovremo andare a cercarli da qualche parte e vedere il gruppo sempre così applicato mi dà grande fiducia. Solo Karnezis tra i nuovi in campo a Roma? Contro la Lazio ho scelto la formazione migliore, senza fare omaggi a nessuno, e così succederà contro il Milan. Faremo turnover, ma non è ancora il momento, abbiamo appena iniziato: quando inizierà la Champions ne parleremo”.

DUBBI PORTIERE E CENTRAVANTI, RUIZ OUT – A proposito di formazione, Milik è partito bene a Roma, ma Ancelotti non vuole sentir parlare di dualismo con Mertens… E neppure in porta: “Qualche volta giocherà Milik, altre volte Mertens. Non c’è nessun dualismo, Mertens è avvantaggiato dal poter giocare anche in altre posizioni, come non è un problema Verdi, pure lui può giocare in tante posizioni. Chi giocherà in porta? Karnezis ha fatto bene a Roma e Ospina si sta allenando bene, ha tanta esperienza anche internazionale. Per domani sarà fuori solo Fabian, gli altri sono a disposizione”.

SPAURACCHIO PIPITA – Altro tema chiave della partita, il ritorno di Higuain al San Paolo. Mai banale e spesso vincente…: “Quando mi è capitato di giocare contro Messi o altri fuoriclasse non amavo parlarne. Tutti sanno quanto sia forte Higuain, cercheremo di fargli arrivare meno palloni possibile, poi è chiaro che i miei giocatori lo conoscono meglio di me…”.

QUEI 30 MINUTI E LA QUOTA SCUDETTO – Fondamentale sarà azzeccare l’approccio, cosa fallita a Roma: “Contro la Lazio abbiamo fatto ridere per la prima mezzora, speriamo di non ripeterci”. Ancelotti poi concorda con Allegri, che prevede una quota-scudetto più bassa per l’innalzamento della qualità del campionato: “Ci sarà più competitività in alto con Inter, Milan e Roma, quindi forse la quota Scudetto scenderà”.

SCETTICISMO VAI VIA – I critici sembrano avere tolto il Napoli il ruolo di anti-Juventus a favore dell’Inter: “Sacchi scettico sul Napoli? Con Arrigo parlo spesso, apprezza questa squadra e sono sicuro che la apprezzerà pure quest’anno. Non so da dove nasca lo scetticismo, forse da un mercato a fari spenti, ma non avevamo necessità di cambiare. Chi vive all’interno sa che molte qualità non sono venute ancora fuori, per questo ci siamo concentrati più sul non perdere i campioni che avevamo. All’esterno non è percepita la forza che questa squadra può sprigionare”.

NAPULE È… – Si continua a parlare della scelta di Ancelotti di vivere in città: “Napoli è una città bellissima, con dei panorami unici, sembra di stare in vacanza, la cucina è unica. Mi trasmette voglia di vincere, di fare risultati importanti, vedremo quando girerò dopo aver perso una partita se ci sarà lo stesso entusiasmo”