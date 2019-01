Napoli attento: Mertens può partire in estate

Dries Mertens è una delle certezze di Carlo Ancelotti, autore già di otto reti in campionato e di tre in Champions League nel corso di questa stagione. Ma il belga, il cui contratto scadrà nel 2020, difficilmente rinnoverà il proprio accordo con gli azzurri. Questa almeno è l’indiscrezione lanciata da Il Mattino, che rivela come l’attaccante, in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare Napoli già la prossima estate. Su di lui infatti vi sarebbero interessi provenienti dalla Cina, con gli intermediari asiatici che sarebbero tornati nuovamente alla carica per averlo già a gennaio. Difficile però che Aurelio De Laurentiis scelga di privarsi del giocatore già durante questa sessione invernale di mercato, mentre le cose potrebbero cambiare la prossima estate. Prospettiva che, probabilmente, non sarebbe molto gradita ai tifosi del Napoli.