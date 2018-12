Napoli, colpo a sorpresa: arriva un campione del mondo?

Mentre il presidente De Laurentiis non si sbilancia in vista del mercato di gennaio, limitandosi a escludere la partenza di Koulibaly, pur non blindando a vita il difensore ai colori azzurri, secondo quanto riporta la radio ufficiale della società la società azzurra starebbe lavorando sottotraccia a un colpo a sorpresa.

Si tratta di Benjamin Pavard, difensore dello Stoccarda e della Francia campione del mondo la scorsa estate in Russia.

Classe ’96, prodotto del vivaio del Lille, in Bundesliga dal 2016, Pavard è stato una delle rivelazioni della squadra di Deschamps, giocando da titolare tutte le partite come esterno destro, pur essendo un centrale di ruolo, e segnando anche un gran gol all’Argentina, giudicato tra i più belli della competizione, nell’ottavo di finale poi vinto 3-2 dai Bleus.

Deciso a lasciare lo Stoccarda per una squadra più competitiva, Pavard potrebbe sostituire nello scacchiere di Carlo Ancelotti Elseid Hysaj, la cui trattativa per il rinnovo del contratto sembra essersi arenata.