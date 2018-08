Napoli, comunicato delle curve: “De Laurentiis anaffettivo e stupido, per noi mai presidente”

Dopo gli striscioni in giro per la città, adesso è la volta del comunicato: i tifosi del Napoli continuano a prendere di mira Aurelio De Laurentiis.

Attraverso una nota congiunta, infatti, Curva A e Curva B, settori che rappresentato il cuore del tifo partenopeo, spiegano i motivi del contrasto con il presidente degli azzurri:

“Questo comunicato proverà a fare chiarezza definitivamente sulle nostre posizioni critiche nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che mai chiameremo presidente. Non tolleriamo questa visione di solo calcio affaristico e anaffettivo. Siamo gli ultras… il nostro passato, il presente e così il futuro lo viviamo di sacrifici, passione e valori presenti ovunque, comunque, al fianco del ciuccio mai di una pantera. Non accettiamo più irriguardose mancanze di stile e offese provocatorie nei confronti di un popolo che, seppur prelevato sportivamente dalla m…, l’ha reso da modesto produttore cinematografico a grande e ‘ricco’ imprenditore sportivo. Sorridiamo ascoltando ‘se vuoi vincere tifa Juventus’, o ‘meritereste i cinesi’, da questo si evince la sua stupidità. Dove non sorridiamo invece è quando il nostro essere viene definito ‘mestiere’… “.